Policist: Dejan Ornig mi je predstavil, kako je mogoče prisluškovati policiji

Na Okrajnem sodišču v Ljubljani se je nadaljevalo sojenje Dejanu Ornigu in Gregorju Gregoriču zaradi očitkov o domnevnem vdoru v informacijski sistem policije Tetra. Pričal je zaposleni v ljubljanskem operativno-komunikacijskem centru Miha Ristič, ki je z Ornigom stopil v stik leta 2013, v njem pa je videl "entuziasta", ki želi pomagati policiji.

Ristič je danes sodnici Maji Šuštar pojasnil, da je leta 2013 prek sodelavca dobil informacijo, da ima ta znanca oz. prijatelja, ki bi policiji vedel kaj povedati o tem, da je mogoče prisluškovati komunikaciji v policijskem sistemu Tetra. Po Rističevih besedah so v policiji imeli informacije, da obstaja možnost odtekanja informacij iz policije, zato se je z Ornigom tudi dobil, da bi zbral obvestila, ali je to res.

Na to prvo srečanje septembra 2013 je Ornig prinesel računalnik in SDR-sprejemnik ter mu predstavil, kako je mogoče prisluškovati Tetri. Po Rističevih besedah je imel posebno aplikacijo, ki v lokalu sicer ni delovala, a se mu je zadeva zdela mogoča, saj je bila aplikacija zelo podobna tisti, ki jo uporabljajo na operativno-komunikacijskem centru policije.

Zato se je z Ornigom dogovoril, da mu bo po elektronski pošti posredoval podatke o telefonskih pogovorih, posnetke pogovorov policistov in podatkovni promet.

Ristič je danes pojasnil, da je o vsem tem sproti obveščal svojega nadrejenega Roberta Bajuka, ki je obveščal urad Generalne policijske uprave za informatiko. Kot je dejal, odgovora od nadrejenih, ali je to zbiranje informacij od Orniga v redu ali ne, uradno ni dobil.

Z Ornigom je telefonsko ali po elektronski pošti občasno komuniciral vse do avgusta 2014, pogovarjala pa se nista zgolj o Tetri, ampak tudi o drugih stvareh, o Ornigovem študiju in želji po zaposlitvi v policiji. Med drugim ga je Ornig seznanil, da je napisal varnostno analizo sistema Tetra, ki jo je želel uporabiti kot seminarsko nalogo ali celo diplomsko delo.

Naslednjič se je z Ornigom, skupaj s svojim šefom Bajukom, na sedežu Policijske uprave Ljubljana sestal 24. decembra 2014, v uradu za informatiko so namreč izrazili željo po sestanku z Ornigom, o čemer so se pogovarjali tudi na tem sestanku z Ornigom. Kot je povzel Ristič, se je ravno takrat začelo govoriti o kazenskem pregonu v tej zadevi, v začetku leta 2015 je na policijski upravi potekal tudi nadzor zaradi te zadeve in tedaj je po naročilu vodje tudi skušal prekiniti stike z Ornigom.

Ristič je na vprašanja tožilstva, obrambe in sodnice med drugim pojasnil, da Orniga nikoli ni imel za sodelavca policije, ampak za občana, ki ima določene informacije. Ornigovo delovanje se mu ni zdelo kaznivo. "Nisem videl nič kaznivega, razumel sem, da gre za pasivno poslušanje radijskih zvez. Po moji oceni je Ornig to počel iz entuziazma, ker je ugotovil ranljivost in je želel policiji pomagati, da se to odpravi," je dejal Ristič.

Da je Ornig osumljenec, pa je izvedel šele januarja 2015 po vdoru v informacijski sistem policije.