Policisti so dopoldne začeli ogled zapuščenega odlagališča odpadkov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani, kjer je v soboto ponoči izbruhnil požar. Kot so pojasnili na policijski upravi, bo ogled trajal dlje časa. Odlagališče se sicer razteza na zemljiščih zasebnikov, Mestne občine Ljubljana in družbe Varnostni sistemi, poročajo mediji.

Na kraju pogorišča so poleg policistov in kriminalistov prisotni tudi kriminalistični tehniki, vodniki službenih psov za specialistično uporabo ter tehnik z dronom. Na kraju so bile prisotne tudi pristojne inšpekcijske službe. Ker je preiskovanje krajev požara zahtevno in dolgotrajno, na Policijski upravi (PU) Ljubljana ocenjujejo, da bo ogled trajal dlje časa. Prve ugotovitve sicer pričakujejo v prihodnjih dneh, piše STA.

Ogenj je zajel približno osem tisoč kvadratnih metrov površine

Od tega 3500 kvadratnih metrov pripada družbi Varnostni sistemi. Direktor družbe Valentin Sitar je za Radio Slovenija pojasnil, da je družba pogodbo z nekdanjim najemnikom družbo Avtoodpad razdrla že pred leti. "Leta 2011 je šlo to podjetje v likvidacijo. Mi smo to podjetje tožili za izpraznitev, potem smo tožili tudi fizično osebo," je dejal Sitar. Obvestili so tudi inšpekcijsko službo in kriminaliste, potem pa se od leta 2018, ko so si pristojni ogledali zapuščeni odpad, vsaj po njegovem vedenju ni zgodilo nič, še navaja radio.

Del zemljišča, okoli tri tisoč kvadratnih metrov, je sicer v lasti Mestne občine Ljubljana, preostalo pa je v rokah zasebnih lastnikov. Kot so za STA pojasnili na ljubljanskem občinskem inšpektoratu, si je občinski inšpektor danes ogledal pogorišče, a v tem primeru nima pristojnosti za ukrepanje. Inšpekcijski postopek tako vodi inšpektorat za okolje in prostor. Z ugotovitvami policije in inšpektorata sicer še niso seznanjeni. Z državno inšpekcijo in preostalimi lastniki zemljišč so že v dogovorih glede sanacije. Obenem so se zahvalili gasilcem za hitro in dobro ukrepanje.

Foto: STA

Mestna občina Ljubljana je za svojo parcelo vložila tožbo zoper uporabnika že leta 2013, so še zapisali. Ljubljanski gasilci so bili o požaru na nekdanjem avtoodpadu na Cesti dveh cesarjev obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Gasilci so bili v desetih minutah na kraju požara in ugotovili, da gre za zelo obsežen požar mešanega odpadnega materiala.

V gašenje so zato vključili več dodatnih vozil gasilske brigade, sodelovalo je tudi večje število prostovoljnih gasilskih enot. Ves čas je bilo na terenu več kot sto gasilcev, skupaj pa jih je v gašenju požara sodelovalo prek 220. Požar so v nedeljo okoli 2.30 večinoma pogasili ter nadaljevali gašenje posamičnih žarišč. Nekaj po 4. uri pa so na lokacijo pripeljali še bager Komunalnega podjetja Ljubljana, ki je začel razkopavati požarišče. Vzrok požara za zdaj še ni znan, še navaja STA.

Odpadki, vozila iz Avstrije, na lokaciji skrivnostni Nigerijci

Na območju požara že več let sicer poteka inšpekcijski postopek. Začelo se je leta 2016, v več ogledih pa so inšpektorji ugotovili, da zavezanec ni imel ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja in ni bil vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, ob tem pa tudi ni bil lastnik zemljišča. Inšpektor mu je tudi naložil denarno kazen, ki pa je zavezanec ni poravnaval.

Leta 2017 je inšpekcija za okolje in prostor zaradi suma storitve kaznivega dejanja podala predlog za kazensko ovadbo. Naslednje leto so na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani okoljska inšpekcija, policisti, kriminalisti in priče opravili skupni nadzor ograjenega zemljišča in ugotovili, da so na lokaciji še vedno odpadki, vozila, ki se tam nahajajo, so izrabljena, neznane osebe pa so jih pripeljale na omenjeno lokacijo iz Avstrije. Odvzeti so bili tudi vzorci vode in zemljine, poroča STA.

Leta 2018 je okoljski inšpektor večkrat poskušal opraviti inšpekcijski nadzor na tej lokaciji, a so bila vrata na lokacijo vedno zaprta s ključavnico, dela pa se niso izvajala. Inšpektor je tako opravil popis vozil izven ograde in zaslišanje lastnikov teh vozil. Med postopkom je zavezanec izjavil, da na lokaciji občasno delajo Nigerijci, ki jih ne pozna. Ti uničijo ključavnico na vratih ograje na lokaciji in pripravijo pošiljke za Nigerijo, nato pa na vrata namestijo novo ključavnico.