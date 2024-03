Policija vrača za 1,5 milijona evrov kazni spornih odlokov Janševe vlade

Policija in zdravstveni inšpektorat sta že razposlala več kot šest tisoč informativnih izračunov za povračilo glob, ki so jih kršiteljem izrekli na podlagi protiustavne zakonodaje in z njo povezanih spornih odlokov tretje Janševe vlade, piše Dnevnik. Spomnimo, kazni so policisti in zdravstveni inšpektorji izrekali kršiteljem epidemioloških omejitev.

Policija je izdala 5.180 informativnih izračunov za povračilo glob, med njimi so jih 2.998 že vročili, njihova skupna vrednost je okoli 1,5 milijona evrov.

Kot napovedujejo, bodo pravnomočne informativne izračune posredovali finančni upravi, ki bo poskrbela za izplačilo. V prihodnje bodo informativne izračune prejeli tudi tisti, ki so globe odplačali z delom v splošno korist in nadomestnim zaporom, še pišejo.

Informativne izračune so začeli razpošiljati tudi pri zdravstvenem inšpektoratu. Do 27. februarja so jih odposlali nekaj manj kot 1.100, računajo pa, da jih bodo skupaj izdali okoli 5.500 v vrednosti 850 tisoč evrov.

62 tisoč prekrškov bodo brisali

Tudi drugi prekrškovni organi, na primer redarstvo, ki je prav tako izrekalo globe, morajo poskrbeti, da izbrišejo prekrške iz časa epidemije, ustavijo morebitne postopke, ki še potekajo, in vrnejo že plačano.

Na pravosodnem ministrstvu so ob pripravi zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, ocenjevali, da se bo država odrekla za okoli 5,7 milijona evrov izrečenih glob. Med 7. marcem 2020 in 30. majem 2022 so različni prekrškovni organi sprožili približno 62 tisoč postopkov, pri čemer je bilo do začetka uveljavitve zakona prostovoljno plačanih ali izterjanih okoli 30 odstotkov glob, preostale pa so bile še v postopku prisilne izterjave, še med drugim poroča Dnevnik.