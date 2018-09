Policija kupuje 24 brezpilotnih letalnikov

Notranje ministrstvo kupuje brezpilotne letalnike petih različnih tipov. Proizvajalec vseh je kitajsko podjetje DJI, a razpis dopušča možnost nakupa enakovrednih brezpilotnikov drugih proizvajalcev. Odpiranje ponudb se bo 7. septembra samodejno izvedlo v sistemu e-javnih naročil.

Varuhinja človekovih pravic podala zahtevo za oceno ustavnosti

Novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je začela veljati marca lani in po kateri bo policija lahko uporabljala brezpilotne letalnike, je sicer naletela na številne kritike. Med drugim je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pred letom dni na ustavno sodišče podala zahtevo za oceno ustavnosti, a ustavno sodišče o njeni zahtevi še ni odločilo.

Pri varuhinji so namreč menili, da so členi, ki policiji omogočajo optično prepoznavo registrskih tablic, zbiranje podatkov o letalskih potnikih in uporabo brezpilotnih letalnikov, protiustavni. Ustavnim sodnikom so predlagali, naj izvajanje teh členov do končne odločitve zadržijo.

Vlada: Pooblastila o uporabi brezpilotnih zrakoplovov niso nova

V vladi so nasprotno menili, da pooblastila o uporabi brezpilotnih zrakoplovov niso nova in da gre le za bolj določno opredeljene načine uporabe teh sredstev. Zato po mnenju vlade ne morejo omogočiti čezmernega in nesorazmernega poseganja v zasebnost posameznikov.

Na notranjem ministrstvu so sicer pojasnili, da bodo brezpilotne letalnike uporabljali predvsem za oglede krajev kaznivih dejanj in prometnih nesreč, za prve ukrepe pri iskanju pogrešanih oseb, pomoč pri nadzoru objektov vitalne infrastrukture ter pri nadzoru državne meje in javnih prireditev.