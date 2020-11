Policija 55-letnici zasegla več kot šest tisoč tablet

Ljubljanski policisti za izravnalne ukrepe so v petek v hišni preiskavi pri 55-letni osumljenki našli in zasegli več kot šest tisoč tablet flormidala in večjo količino gotovine. Zoper osumljenko bo podana kazenska ovadba zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Kot so sporočili s policijske uprave Ljubljana, so policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe Ljubljana v petek 20. oktobra po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 55-letni osumljenki našli in zasegli več kot šest tisoč tablet flormidala.

Slednje se uvrščajo v prepovedane substance, za katere sta promet in posest dovoljena pod določenimi pogoji. Prav tako so policisti našli večjo količino gotovine. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in zoper osumljenko bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.