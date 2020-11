S tem so se odzvali na današnje poročanje časnika Dnevnik, ki je navedel zgodbo slovensko-srbskega para, ta se je hotel začasno preseliti v Srbijo, a so jima policisti na mejnem prehodu Obrežje pojasnili, da države ne smeta zapustiti brez upravičenih razlogov, ki so navedeni kot izjeme v omenjenem odloku za preprečevanje širjenja koronavirusa, in da bosta morala sicer plačati globo v višini 400 evrov.

Kot so pojasnili V GPU, režim prehajanja državne meje v času epidemije bolezni covid-19 ni bistveno drugačen kot sicer. Razlika je le v prehajanju notranjih, schengenskih meja, saj morajo vsi za prehod uporabiti posebne nadzorne točke. Izjema velja le za državljane sosednjih držav in tiste državljane članic EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah sosednje države, ki mejijo s Slovenijo.

Pri izstopu pa se dodatno preveri tudi, ali oseba spoštuje omejitve iz omenjenega odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z virusom sars-cov-2, ki razen določenih izjem omejuje tudi gibanje med občinami. Odlok velja ne le za prebivalce Slovenije, ampak tudi za turiste in poslovne obiskovalce. In če oseba ne izpolnjuje določil o izjemah, ki so opredeljene v tem odloku, in pri sebi tudi nima dokazil za to, pa se jo na to opozori ali se ji celo izreče globo. "Izstopa se ne onemogoča," so poudarili na GPU.

GPU: Pomembno, kakšna dokazila imajo potniki

O tem imajo policisti na vseh mejnih prehodih tudi enaka navodila, zagotavljajo. Presojo o utemeljenosti posameznih izjem navedenih odlokov opravi policist na mejnem prehodu ali kontrolni točki. "Zato je pomembno, kakšna dokazila potniki ob prehodu meje policistom izročijo na vpogled," poudarjajo na GPU.

Policisti potem samostojno odločajo, kako bodo ukrepali nadalje. "Občanke in občani pa subjektivno sprejemajo izvedene ukrepe. Nekateri se zaradi ugotovljene kršitve z namenom, da se izognejo globi, sami obrnejo, nato pa to razlagajo kot 'bili smo zavrnjeni'," so še sporočili z GPU.

Sicer pa se lahko izstop iz Slovenije omeji zgolj tistim, ki imajo izrečeno sodno prepoved izstopa iz Slovenije ali če gre za iskano osebo, ki ji je treba odvzeti prostost, na primer na podlagi mednarodne tiralice, evropskega pripornega naloga ali tiralice slovenskega sodišča oziroma drugega upravnega organa. Izjema je omejen prestop notranje schengenske meje za določene osebe samo prek kontrolnih točk, še pojasnjujejo na GPU.

Med izjememi tudi dostop do bližnjih prodajaln ali storitev v sosednji državi

Od danes je med izjemami, ki omogočajo prečkanje meje in vstop v rdečo državo brez karantene ali negativnega testa na novi koronavirus, tudi dostop do prodajaln ali storitev v sosednji državi, če so te bližje prebivališču osebe, kot so tovrstne prodajalne ali storitve v domači občini, ali pa jih v občini prebivališča sploh ni. Oseba se mora iz tujine vrniti najpozneje v dveh urah.

Kot je popoldne na novinarski konferenci pojasnil govorec vlade Jelko Kacin, v sosednjo državo sicer ni mogoče iti po nakupih stvari, ki jih zaradi zaprtih trgovin v Sloveniji ni mogoče dobiti, kot so elektrotehnika, čevlji in oblačila. " V tem odloku je zgolj omogočeno, da gredo v trgovino v tujini tisti, ki jim je prodajalna ali storitev v tujini bližja kot pa v Sloveniji," je dejal. Povedal je še, da izjema velja tudi za občine zunaj obmejnega območja, če tam takšnih prodajaln ni in so v tujini bližje kot pa v kateri izmed občin v Sloveniji.

Nadzor časa, ki ga posameznik v takem primeru preživi v tujini, se po Kacinovih besedah izvaja na podlagi izjave, telefonskega sporočila sms o prehodu meje oz. drugih dostopnih podatkov, presojo utemeljenosti pa opravlja pooblaščena oseba, ki je pristojna za nadzor. "Dokazno breme je tudi na posamezniku, ki mora v zadostni meri izkazati upravičenost do take izjeme," je dodal Kacin.