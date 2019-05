Policija uspešno omejila več deset primerov nezakonitih prehodov državne meje

Policisti so od včeraj do danes obravnavali več deset primerov nezakonitega prestopa državne meje. Na območju Gorjancev jim je s pomočjo tamkajšnjih krajanov uspelo uspešno omejiti organizacijo nezakonitih prehodov meje. Policisti so organizatorjem že odvzeli prostost in jih privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policiste so krajani Velikih Brusnic in Jugorja okoli 19. ure obvestili o dveh sumljivih vozilih, ki sta peljali v smeri proti Brusnicam. Operativno-komunikacijski center je o tem takoj obvestil policijske patrulje na širšem območju, vključili so se tudi kriminalisti, da bi izsledili vozili.

Čakali na organizatorje, da bi jih pripeljali v notranjost države

Vozili so ustavili na avtocesti pri Leščevju, med postopkom pa ugotovili, da je bilo v enem od vozil, ki ga je vozila 38-letna državljanka Italije, še pet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V drugem vozilu pa so našli dva državljana Tunizije - organizatorja nezakonitih prehodov meje, ki sta prevažala pet tujcev, od tega dva kar v prtljažniku vozila.

Foto: Reuters Državno mejo so tujci po ugotovitvah policije prestopili na območju Gorjancev, pri Šumečem potoku pa so čakali na organizatorje, ki naj bi jih prepeljali v notranjost države.

Policisti so trem organizatorjem odvzeli prostost in jih odpeljali v prostore za pridržanje. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Pet državljanov Sirije, štiri državljane Iraka in državljana Libije pa bodo po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so sicer prejeli še več klicev z obvestili o sumljivih vozilih, se nanje odzvali, a sumljivih okoliščin v preostalih primerih niso ugotovili. Kljub temu pa se občanom zahvaljujejo, saj so z njihovo pomočjo pri svojem delu lahko še bolj uspešni in učinkoviti.

V Ilirski Bistrici od včeraj obravnavali 74 primerov ilegalnih prehodov

Podobno se je dogajalo tudi na območju Ilirske Bistrice, kjer so od včeraj zjutraj do danes obravnavali 74 ilegalnih prehodov državne meje. Tujce, med katerimi je največ državljanov Afganistana, bodo danes vrnili hrvaškim varnostnim organom, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Policisti so v zapuščenem objektu na območju Malega Goljaka na ilirskobistriškem najprej odkrili pet državljanov Pakistana. Na kraj so napotili več patrulj, vključno z vodniki službenih psov in pripadniki Slovenske vojske, saj so policisti v sosednjem zapuščenem objektu opazili še več ilegalnih prebežnikov.

Od 74 oseb je bilo 57 državljanov Afganistana, devet državljanov Pakistana in osem državljanov Alžirije. Prepeljali so jih na policijsko postajo v Ilirski Bistrici, kjer so opravili postopke in jih bodo danes vrnili na Hrvaško.

V Ljubljani policija obravnavala 10 tujcev

Na območju PU Ljubljana pa so policisti prijeli in obravnavali 10 tujcev, od tega devet v naselju Novi Kot na območju policijske postaje Ribnica, enega pa v Ljubljani. Gre za državljane Egipta, Iraka in Pakistana. Med njimi je eden zaprosil za mednarodno zaščito, so zapisali na PU Ljubljana.

Precej dela z ilegalnimi prehodi Foto: Daniel Fazlić meje so imeli tudi policisti na drugih območjih novomeške policijske uprave. Brežiško policijo so v ponedeljek popoldne obvestili, da po avtocesti pešačita dva moška. Izkazalo se je, da gre za državljana Afganistana in Pakistana, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo v okolici Slovenske vasi. Nekaj po 22. uri pa so brežiški policisti izsledili in prijeli še tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Mejni policisti na Dobovi so medtem opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal osebne avtomobile. Med pregledom vagonov so pod naloženimi avtomobili našli skrita dva državljana Sirije. Po zaključenem postopku so ju prevzeli hrvaški varnostni organi.

Na mejni prehod Obrežje pa sta v noči na danes pripeljali dve makedonski tovorni vozili, ki sta prevažali akumulatorje, namenjene v Slovenijo. Ob pregledu tovornih delov so policisti našli deset državljanov Afganistana in državljana Pakistana. Tudi te so predali Hrvaški.