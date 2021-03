Policija taksistom zaradi protesta naložila za 23 tisočakov kazni

Policija je 57 taksistom, ki so februarja pred poslopjem državnega zbora izrazili nestrinjanje s pravili glede obveznega testiranja na novi koronavirus na 72 ur, izrekla za 22.800 evrov kazni, so danes sporočili iz sindikata taksistov. Vozniki bodo na kazni vložili zahtevo za sodno varstvo, sindikat pa se je glede vladnega odloka obrnil tudi na ustavno sodišče.

Iz sindikata taksistov pri Sindikatu delavcev prometa in zvez so sporočili, da so taksisti pri opozorilni vožnji 23. februarja na Šubičevi ulici in drugih ulicah okoli poslopja državnega zbora zagotovili reševalni pas in po sredini ceste omogočili dostop reševalnim vozilom, poroča STA. Obenem so navedli, da so vozniki cesto uporabljali izključno za cestni promet, torej za zakonsko predviden namen.

Vozili so namreč po vozišču, ki je določeno za cestni promet, želeli na miren način opozoriti na položaj, ki je zanje nastal zaradi izvrševanja vladnega odloka glede obveznega testiranja na novi koronavirus na 72 ur, so sporočili iz sindikata. Ob tem so izrazili prepričanje, da vozniki niso ogrožali nikogar in da zaradi njihovega ravnanja ni bila v ničemer povečana možnost prenosa nalezljive bolezni, s svojim ravnanjem pa, da niso kršili drugih predpisov.

Kazen v skupnem znesku 22.800 evrov za 57 voznikov

Policisti so udeležence v opozorilni vožnji po pojasnilih sindikata popisali, nekaterim tudi že na samem kraju izdali plačilne naloge, vse skupaj pa je 57 voznikom očitano, da so javno cesto uporabljali na prepovedan način, ker naj bi zasedli cestišče z namenom oviranja prometa na njem in izražanja nasprotovanja vladnim odlokom. Po podatkih policije bo kazen prejelo 57 voznikov v skupnem znesku 22.800 evrov.

V sindikatu so prepričani, da vozniki prekrška, ki se jim očita, niso storili ne iz malomarnosti ne z naklepom, zato za očitane prekrške ne morejo biti odgovorni. Kaznovanje, zato ker so izražali kritiko vladi, očitno ni namenjeno zagotavljanju prometne varnosti, ampak "izkazovanju moči in represije", so prepričani v sindikatu.

Pravico bodo iskali na sodišču

Ob tem trdijo, da policisti, ki so izdajali plačilne naloge, pred izdajo niso upoštevali izjav, ki so jih vozniki želeli dati na kraju dogodka oziroma jih niso zaslišali, s čimer je bila po njihovem prepričanju storjena kršitev postopka. Na samem kraju so policisti po navedbah sindikata snemali registrske številke vozil, blokirali cesto in voznike popisovali, medtem ko pojasnil, zakaj jih popisujejo, niso dali.

Vozniki bodo na izrečene denarne kazni vložili zahteve za sodno varstvo, napovedujejo v sindikatu. Prek Sindikata delavcev prometa in zvez pa so vložili tudi ustavno presojo vladnega odloka, ki ureja to področje. Pri tem pričakujejo, da bo pomislekom o "neustreznem in neutemeljenem testiranju" ustavno sodišče pritrdilo. Ker so se pri njihovih aktivnostih "pojavili ogromni stroški", v sindikatu vse podpornike prosijo za donatorska sredstva.