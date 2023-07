Policija širi kader: pridružilo se jim je enajst novih "smrčkov" #foto

V Oddelku za šolanje službenih psov na Gmajnicah v Ljubljani so se sredi junija razveselili novih policistov in policistk.

Kadra pa pri policiji ne bodo razširili s človeškimi zaposlenimi, ampak so sredi junija "na hitro, tj. brez razpisa in 'prek vrste', zaposlili pet novih 'policistov' in šest 'policistk'", ki jih je skotila njihova službena psička Mandy, so zapisali.

V Oddelku za šolanje službenih psov na Gmajnicah v Ljubljani smo nedavno, sredi junija, kar na hitro, tj. brez razpisa in "preko vrste", zaposlili pet novih "policistov" in šest "policistk"!https://t.co/yog9ucs6rW pic.twitter.com/SaKwYEz5uZ — policija_si (@policija_si) July 3, 2023

Policijska psička je namreč skotila enajst belgijskih ovčarjev, ki so v nekaj tednih sicer že nekoliko zrasli, prav tako niso več povsem nebogljeni, so zapisali na policiji. Kot so dodali, sta trenutno glavni nalogi malih kužkov pridobivanje telesne teže in spanje, kar počnejo celo med službenim časom.

Skotilo se je pet novih psičkov in šest psičk. Foto: Policija

Na policiji so zapisali še, da bo urnik psičkov v prihodnje zagotovo veliko bolj delaven, saj jih že kmalu namreč čaka veliko usposabljanja in treningov, da "bodo nekoč z veseljem opravljali policijsko delo na terenu in pazili na svoje vodnike".

Foto: Policija