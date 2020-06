Policija razkriva nove podrobnosti o trojnem umoru v Domžalah #vŽivo

Kriminalist Valter Zrinski bo predstavil nove podrobnosti v zvezi s potekom preiskave sobotnega trojnega umora v Domžalah. Po do zdaj znanih podatkih je 24-letnik do smrti zabodel tri sorodnike. Izjavo Zrinskega bomo prenašali v živo.

Dogodek se je zgodil v vasi Škocjan pri Domžalah. 24-letnik naj bi z nožem do smrti zabodel 81 let staro babico in 74 let starega dedka, nato pa še 51-letnega strica, ki je bil invalidsko upokojen. Vsi trije so zaradi poškodb umrli na kraju dogodka. Po dejanju naj bi 24-letnik sam poklical policijo in se predal.

Za zdaj še ni znan motiv za dejanja 24-letnika, mogoče pa bo več znanega po izjavi Valterja Zrinskega, vodje oddelka za splošno kriminaliteto PU Ljubljana. 24-letnika so danes privedli pred preiskovalnega sodnika, na vprašanja novinarjev pa ni odgovarjal. Kot poroča Dnevnik, je samo molče zrl predse.