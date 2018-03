Kosovski tihotapci ljudi v Sloveniji prejemali socialno podporo

Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Koper Damjan Apollonio je povedal, da so tihotapci za prevoz ene osebe iz ciljne države do Slovenije zaračunali od tri do štiri tisoč evrov.

V Sloveniji so izvedli najmanj 17 dejanj organizirane kriminalitete, pri čemer so v našo državo pretihotapili najmanj 80 ljudi, med katerimi so poleg ekonomskih migrantov bili tudi državljani Kosova, ki imajo zaradi storitve kaznivih dejanj prepoved vstopa na območje Evropske unije.

V snegu in mrazu so jih pustili sredi gozda

"Kriminalna združba je ljudi tihotapila v zelo slabih pogojih. V zadnjem primeru so jih ponoči pustili deset ur čakati v gozdu v snegu na območju Ilirske Bistrice. Ker po njih ni prišel prevzemnik, so šli na cesto in poiskali pomoč," pojasnjuje Apollonio.

Po njegovih besedah so v Sloveniji prijeli štiri osumljence, od tega tri državljane Kosova in eno državljanko Slovenije. Omenjeni državljani Kosova so živeli v Sloveniji in po besedah Apollonia niso bili zaposleni. Prejemali so socialno podporo in otroške dodatke, ob tem pa so uporabljali vozila višjega cenovnega razreda in bivali v stanovanjih, za katera so plačevali več kot 500 evrov najemnine, je izpostavil.

Osem osumljencev je policija prijela tudi na Kosovu.

Vodja Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dean Jurič je na novinarski konferenci pojasnil, da je slovenska policija lani zabeležila 1.930 nezakonitih prehodov meje, in dodal, da pričakujejo nadaljevanje pritiska nezakonitih migrantov, med katerimi so predvsem državljani Afganistana, Alžirije, Kosova, Sirije, Maroka in drugih držav.

Kot so že včeraj pojasnili na policijski upravi Koper, gre za dalj časa trajajočo mednarodno kriminalistično preiskavo, ki so jo koprski kriminalisti izvajali v sodelovanju z upravo kriminalistične policije Generalne policijske uprave in tujimi varnostnimi organi, EU-misijo na Kosovu Eulex in evropskim policijskim uradom Europol. Preiskujejo mednarodno kriminalno združbo, ki je v daljšem časovnem obdobju tihotapila ljudi po balkanski tihotapski poti v države EU.