Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
28. 1. 2026,
20.11

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
policija nacizem simboli sovraštva simbol

Sreda, 28. 1. 2026, 20.11

52 minut

Policija preiskuje uporabo nacističnih simbolov na koncertu v Luciji

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
policija | Zakon o varstvu javnega reda in miru prepoveduje uporabo nacistične in fašistične ideologije na javnih krajih. | Foto STA

Zakon o varstvu javnega reda in miru prepoveduje uporabo nacistične in fašistične ideologije na javnih krajih.

Foto: STA

Policija zbira obvestila in dokazne materiale nacističnih simbolov in pozdravov, ki so jih v soboto zaznali na glasbenem dogodku v Luciji, je za STA dejal komandir Policijske postaje Piran Matjaž Žerjal. Kot je povedal, niso prejeli nobene prijave, a poskušajo prepoznati storilce in začenjajo postopke po uradni dolžnosti.

Gre za sum prekrška zbujanja nestrpnosti in sum storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, je navedel Žerjal. Po zbranih obvestilih bodo obvestili tožilstvo.

Zakon o varstvu javnega reda in miru sicer prepoveduje uporabo nacistične in fašistične ideologije na javnih krajih.

Odzivi na dogodek se medtem še vrstijo. "Prikazovanje neonacističnih simbolov, uporaba gest, povezanih z nacistično ideologijo, in javno poveličevanje teh simbolov predstavljajo nedopusten in nevaren poseg v temeljne vrednote slovenske družbe," so v odzivu zapisali v Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB).

Po njihovi oceni je posebej skrb vzbujajoče to, da se nacistični simboli pojavljajo na dogodkih, namenjenih mladim, kjer se skuša sovraštvo, rasizem in nasilno ideologijo prikazati kot nekaj sprejemljivega.

Od incidenta so se ogradili tudi v lokalu, kjer je potekal glasbeni dogodek

V ZZB NOB pozivajo organizatorje javnih prireditev, lastnike lokalov in lokalne skupnosti, da prevzamejo jasno odgovornost za dogajanje v prostorih, kjer delujejo, ter da aktivno preprečujejo širjenje sovražnih in protiustavnih ideologij.

Dogajanje so v preteklih dneh obsodili v stranki Levica in Inštitutu 8. marec, od incidenta pa so se distancirali tudi v lokalu, kjer je potekal glasbeni dogodek.

slovenska policija, policija
Novice V Luciji zaznali nacistične simbole
policija nacizem simboli sovraštva simbol
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.