Ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar je policistom povedala, da je temeljna dolžnost policije zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, predvsem pa varovanje človekovih pravic ter krepitev pravne države in vladavine prava. "Da lahko policisti učinkovito opravljajo svoje naloge, potrebujejo ustrezno vrednotenje svojega dela in ustrezno zaščitno opremo. Sem sodijo seveda tudi ustrezna moderna vozila," je dejala. Opremo in vozni park je potrebno zato ves čas posodabljati, je izpostavila.

Boštjan Lindav je opozoril, da je iztrošenost voznega parka policije težava. "Za vsakim novim vozilom, ki ga kupimo, na zamenjavo čaka še vsaj nekaj starih, ki imajo več sto tisoč prevoženih kilometrov," je dejal. Nova vozila bodo tudi olajšala in poenostavila policijsko delo, saj so predloge za inovacije podali policisti sami. "Njihove ideje smo upoštevali in našli praktične rešitve, da smo jih realizirali," je dodal. Ob tem se je zahvalil tudi ekipi, ki je poskrbela za nabavo vozil.

Pred kratkim so v policiji nabavili električna kolesa, v zadnji fazi priprave so trikolesni motorji, poleg tega pričakujejo še dodatnih 40 novih maric, ki pa ne bodo last policije, saj bodo nabavljene po sistemu "leasing"; predvidoma jih bodo prevzeli v začetku leta 2023.