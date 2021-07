Poletna turistična sezona v Kranjski Gori se šele dobro začenja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V primerjavi z lanskim letom je zadržan tudi obisk domačih gostov. Pozitivno pa jih je presenetilo povečano zanimanje Poljakov in Čehov, ki jih je bilo v gorenjskem turističnem biseru pred epidemijo le za odtenek. Ponovno se vračajo tudi avstrijski in nemški gostje. Turistični delavci pa s polno paro delajo na razvoju inovativnih programov.

Lani smo poleg Pirana in Moravskih Toplic turistične bone največkrat izkoristili v Kranjski Gori

"Res so bili turistični boni eden boljših ukrepov za zagotavljanje obstoja in pa razvoja turizma za naprej, ampak zavedati se moramo, da je situacija v letošnjem letu povsem drugačna kot v lanskem. Letos ni pritisk na turističen kraj tako močan, kot je bil v pretekli sezoni. Kranjska Gora trenutno ni povsem polna. Trenutna zasedenost je 85-odstotna, čeprav smo na vrhuncu poletne sezone, če lahko temu tako rečem," je trenutne razmere opisal direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber.

Po besedah vodje marketinga družbe Hit Alpinea d. d. Mojce Matko Cuznar je poraba turističnih bonov manjša: "Prevladujejo slovenski gosti, vendar v manjšem deležu kot v lanskem letu. Imamo več tujcev, tudi na podlagi športnih priprav, ki se odvijajo v teh krajih, in športniki bivajo v naših namestitvah."

Kranjska Gora izjemno napreduje tudi glede nastanitvenih zmogljivosti. Te so od leta 2014 do leta 2019 narasle za skoraj sto odstotkov, tudi po zaslugi poslovnega najema in prijav začasnega prebivališča pa je v času največjega zaprtja države število prebivalcev mesta v zgolj enem tednu poskočilo za skoraj deset tisoč.