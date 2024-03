Do srečanja ministra Poklukarja s hrvaškim in italijanskim kolegom Davorjem Božinovićem in Matteom Piantedosijem prihaja po podobnih srečanjih treh ministrov novembra lani v Trstu in januarja v hrvaškem Buzetu.

V ospredju tristranskega srečanja, ki ga tokrat gosti Slovenija, bodo znova migracije. Na prejšnjem srečanju v Buzetu so ministri govorili o aktualnem dogajanju na zahodnobalkanski migracijski poti in krepitvi sodelovanja, med drugim tudi o vzpostavitvi mešanih patrulj treh policij.

Nadzor na notranjih schengenskih mejah

Ena od tem pogovorov je bil tudi začasni nadzor na notranjih schengenskih mejah, ki sta ga oktobra lani začasno uvedli in nato podaljšali tako Slovenija kot Italija.

Tristransko srečanje je postalo pomembna platforma na področju upravljanja migracij v regiji, še zlasti pri preprečevanju nedovoljenih prehodov meja in boju proti tihotapljenju migrantov, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve.

Učinkovito upravljanje migracij

V petek bo Poklukar na Brdu pri Kranju gostil konferenco v okviru procesa Brdo, v ospredju katere bo učinkovito upravljanje migracij s poudarkom na krepitvi boja proti tihotapljenju ljudi.

Na srečanje so poleg partneric z Zahodnega Balkana vabljeni tudi ministri za notranje zadeve Avstrije, Italije in Madžarske, predstavniki institucij EU, mednarodnih in regionalnih organizacij ter drugih zainteresiranih partnerjev, so še sporočili na notranjem ministrstvu.