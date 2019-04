Poklukar: Ni razloga za avstrijsko podaljšanje nadzora na meji

Notranji minister Boštjan Poklukar je zatrdil, da ni nobenega razloga za to, da namerava Avstrija podaljšati nadzor meje. "Tak ukrep je neupravičen in nesorazmeren in ni nobenega razloga zanj," je zatrdil in zagotovil, da Slovenija zelo dobro in učinkovito varuje schengensko mejo.