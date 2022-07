Pohodnici postalo slabo. Razlog? Ugriz ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obolelo pohodnico so prepeljali v SB Jesenice. Foto: Shutterstock

S Centra za obveščanje RS so sporočili, da je v nedeljo okoli pol 14. ure na pobočju Stola v občini Žirovnica pohodnici postalo slabo zaradi verjetnega ugriza kače.

Na kraju nesreče so posredovali radovljiški reševalci in posadka s helikopterjem LPE z dežurno ekipo na krovu, ki so obolelo pohodnico prepeljali v SB Jesenice.