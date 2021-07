Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od torka pogrešanega 72-letnika z območja Policijske postaje Žalec, so danes našli mrtvega.

Po štirih dneh, ko so od torka, 6. julija 2021, pogrešali 72-letnika z Brnice na območju Policijske postaje Žalec, so s Policijske uprave Celje sporočili, da so moškega našli mrtvega v bližini doma.