Biden tolažil svojce umrlih in pogrešanih po zrušitvi stanovanjskega bloka #video

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek s prvo damo Jill Biden obiskal predel Miamija Surfside, kjer se je pred tednom dni delno porušila 12-nadstropna stanovanjska zgradba, ter tolažil svojce 145 pogrešanih in 18 do zdaj potrjeno umrlih.

Iskanje morebitnih preživelih so v četrtek prekinili zaradi nestabilnosti ruševin, Biden pa je svojcem povedal, naj ne izgubijo upanja. Ponudil jim je podporo in molitve na zelo oseben način, ker je sam večkrat doživel družinske tragedije. Pred desetletji je v prometni nesreči izgubil prvo ženo in hčerko, pred leti pa sina Beauja, ki je umrl za rakom.

"Želim si, da bi obstajalo nekaj, s čimer bi vam olajšal bolečino. Ljudje, ki ste jih izgubili, bodo z vami vse življenje kot del duše, kot del tega, kar ste. Težje je žalovati javno kot zasebno in zavedam se, da ste pod dodatnim pritiskom, vendar vam zagotavljam, da še vedno verjamem v molitve in da ste vi v mojih molitvah," je dejal predsednik.

"Ne izgubite upanja"

Svojci so ga spraševali, ali verjame, da še obstaja upanje, da najdejo koga živega. Biden jim je dejal, da naj ne izgubijo upanja. Opisal jim je svoje izkušnje z bolečino ob izgubi žene in otrok ter dejal, da bo veliko bolečine in da bodo potrebna v dneh in mesecih, ki sledijo, potrebovali tudi psihološka pomoč. Reševalcem in državnim uradnikom Floride je obljubil, da bo zvezna vlada prevzela stroške iskanja preživelih in odstranjevanja ruševin.

S položajem sta ga med drugim seznanila republikanski guverner Floride Ron DeSantis, ki ga zdaj nekateri republikanci kritizirajo, ker se je Bidnu zahvalil za pomoč, in demokratska županja okrožja Miami Dade Daniella Levine Cava, prišla pa sta tudi oba republikanska zvezna senatorja s Floride Marco Rubio in Rick Scott.

DeSantis, ki se namerava potegovati za republikansko predsedniško nominacijo leta 2024, je dejal, da je bilo sodelovanje zvezne vlade odlično in da ni bilo nobenih birokratskih zapletov. Biden pa je dejal, da je edina dobra stvar glede tragedije ta, da je Amerika videla, da je mogoče sodelovanje obeh strank.

Vzrok nesreče še ni jasen

Zvezna vlada je poslala svoje preiskovalce nesreče. Vzrok zanjo še ni povsem jasen. Zvezna agencija za posredovanje v nesrečah (Fema) je Floridi nakazala 20 milijonov dolarjev za potrebne ukrepe ter poslala več kot 400 reševalcev in drugih delavcev.