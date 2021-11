Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci pogrešajo 50-letno Irenco Štibelj iz območja Radovljice, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Od doma naj bi odšla že v sredo, ko je bila tudi nazadnje videna v Mišačah. Hodila je peš. Visoka je okoli 170 centimetrov, ima povprečno postavo in svetle lase, ki segajo do ramen.