Pogrešana težko hodi. Oblečena je v temnejši pulover, črne hlače z rdečo in belo črto na robovih ter obuta v modre natikače Crocs.

Domači so jo v sodelovanju s policisti in gasilci ter policijskimi in reševalnimi psi iskali že včeraj zvečer in ponoči. Danes iskalno akcijo nadaljujejo.

Vse, ki so pogrešano Marijo morebiti opazili, policija prosi, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Laško 03 734 48 30 ali na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.