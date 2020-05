Pogrešan je 40-letni Trboveljčan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Jurše je visok okoli 170 centimetrov, vitke postave, rjavih las in rjavih oči. Oblečen je bil v temno modre hlače in siv pulover s kapuco. Nazadnje je bil viden v ponedeljek na območju ulice Ribnik v Trbovljah, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešanem, da to sporočijo na številko 113, telefonsko številko Policijske postaje Trbovlje (03) 565 31 50 ali anonimo na 080 1200.