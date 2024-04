Pogrešan je 33-letni David. Ste ga videli?

David Capl je visok okoli 175 centimetrov, težak okoli 90 kilogramov, čokate postave, kratkih rjavih las, neobrit in nosi očala. Oblečen je bil v sivo trenirko (spodnji in zgornji del jakne) in obut v črne teniske. Pri sebi je imel nahrbtnik različnih barv z obeskom Hello Kitty.

Nazadnje so Capla videli 20. aprila 2024 okoli 16.30 na Cesti železarjev na Jesenicah, ko je šel peš iz Slovenskega Javornika proti Jesenicam.

Policija vse, ki bi imeli kakršnokoli informacijo o pogrešani osebi, naproša, da se oglasijo ali podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo oziroma na Policijsko postajo Jesenice, telefon (04) 582 13 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.