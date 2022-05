Pogrešan 48-letnik iz Kranja

Odpeljal naj bi se z osebnim avtomobilom znamke Citroen C2, črne barve, registrskih oznak KR CK-484. Oblečen je v športna oblačila, in sicer kratko majico, rdeče kratke hlače in modre superge. Domnevno uporablja še moder nahrbtnik in zeleno torbico okoli pasu. Visok je okoli 185 centimetrov in ima kratke lase.

Kdor ima informacije o pogrešani osebi, naj jih, prosimo, sporoči policiji na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so zapisali na policiji.