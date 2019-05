Pogrešajo Britanca, ki je ob deroči Koritnici iskal mobitel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od 19. ure naprej policisti iščejo 23-letnega Britanca, ki je bil skupaj s 27-letnikom na območju trdnjave Kluže na Bovškem. Triindvajsetletniku je v globel oziroma sotesko deroče reke Koritnice padel mobilni telefon.

Ker mu s trdnjave ni uspelo priti do telefona, sta se s kombijem odpeljala po regionalni cesti približno pol kilometra naprej od trdnjave proti Logu pod Mangartom. Tam sta na makadamskem parkirišču parkirala kombi, ob 17.45 pa se je 23-letnik odpravil po izgubljen telefon ob levem bregu reke Koritnice. "Teren na tem območju je zelo strm in nevaren, zaradi nedavne obilice padavin je povišan vodostaj deroče reke Koritnice," sporočajo s policije. Takoj po obvestilu so začeli iskanje, vendar 23-letnika niso našli.

Pri iskanju so se jim pridružili tudi gorski reševalci iz Bovca. Iskalna akcija, ki poteka pod vodstvom PP Bovec, je bila v večernih urah prekinjena in se bo ponovno nadaljevala danes zjutraj.

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo policiste Policijske postaje Bovec (Dvor 44a, 5230 Bovec, telefon; (05) 389 68 50) ali najbližjo policijsko postajo oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.