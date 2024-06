Pogrešajo 65-letnika iz Maribora

Od nedelje pogrešajo 65-letnega Branka Duha iz Maribora. Visok je okoli 180 centimetrov, ima kratke sive lase, je suhe postave in nosi korekcijska očala. Nazadnje so ga opazili v nedeljo okoli 10.30 na območju železniške postaje Maribor Tezno. Oblečen bi bil lahko v kavbojke, rumeno kratko majico z oranžnimi črticami in obut v črne čevlje.