Pogodbene pošte, priložnost za podjetništvo

V Sloveniji uspešno posluje že 160 pogodbenih pošt Pošte Slovenije. Pestra ponudba na enem mestu, prihranek časa in daljši odpiralni/delovni čas. Vse to in še več so prednosti, ki jih Pošta Slovenije in njeni pogodbeni sodelavci zagotavljajo svojim strankam. Pogodbena pošta Pošte Slovenije je namreč enakovredna drugim oblikam poštnih poslovalnic, saj zagotavlja pestro ponudbo storitev na enak način kot preostale pošte.

Pogodbena pošta 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu posluje v prostorih nekdanje pošte. Njihova osnovna dejavnost je zavarovalno zastopništvo.

V nekaterih evropskih državah delež pogodbenih pošt že presega 90 odstotkov, v Sloveniji pa je za zdaj 30-odstoten. Tudi v Sloveniji se je že kar nekaj podjetnikov odločilo za prevzem pogodbene pošte.

Od oddaje in prevzema pošiljk do plačila položnic

Enako kot na drugih poštah lahko na pogodbeni pošti oddate in prevzamete poštno pošiljko, plačate položnico, dvignete gotovino, kupite znamko, kuverto, paketno embalažo itd. Na nekaterih pa prodajajo tudi srečke in sprejemajo stavne listke za loto.

Pogodbene pošte so praviloma v središču naselja, v pritličju stavbe, imajo urejen dostop za invalide ter parkirne prostore za stranke. Pogodbena pošta je za delo s strankami odprta najmanj 22 ur tedensko: vseh pet delovnih dni (od ponedeljka do petka), lahko pa je odprta tudi v soboto.

Kar nekaj jih posluje v prostorih Pošte Slovenije, ki jih pogodbeniki lahko najamejo ali odkupijo. V najetih poštnih prostorih poleg poštnih storitev opravljajo tudi svojo osnovno dejavnost (trgovina, trafika, cvetličarna, turistično-informacijska pisarna …), saj je bistvo pogodbene pošte vzporedno izvajanje osnovne in poštne dejavnosti.

Možnost razvoja lokalnega gospodarstva

Zelo uspešno so ponudbo poštnih storitev s svojo osnovno dejavnostjo povezali tudi na pogodbeni pošti 9253 Apače, ki posluje v Hiši dobrot Semler v Apačah. Pri njih je mogoče poleg poštnih storitev na enem mestu dobiti številne lokalne in domače izdelke: domač kruh, gibanice, piškote, bučno olje, med in druge pridelke in izdelke ponudnikov iz bližnje in daljne okolice.

Ta organizacijska oblika predstavlja tudi podporo lokalnemu gospodarstvu, saj podjetjem omogoča opravljanje poštne dejavnosti kot dodatno storitev. V zadnji raziskavi iz leta 2021 je kar 42 odstotkov pogodbenikov odgovorilo, da se je s širitvijo njihove ponudbe s poštnimi storitvami povečalo tudi število strank v osnovni dejavnosti. Poleg tega dodatnega zaslužka ter konkurenčne prednosti pred tekmeci pa izvajanje poštne dejavnosti mesečno zagotavlja tudi stalno plačilo za upravljanje pogodbene pošte.

Če želite tudi vi postati del uspešne poštne zgodbe, preverite seznam pošt, za katere iščemo poslovne partnerje, ali pišite na PGP.mnenje@posta.si.

Več ponudbe na enem mestu

Pogodbeniki z razširitvijo svoje ponudbe s poštnimi storitvami strankam prihranijo marsikatero pot in čas, ki so ga stranke prej porabile samo za obisk pošte. V podjetju TIKTAK TINA iz Ljubljane so se odločili za vzpostavitev pogodbene pošte 1261 Ljubljana – Dobrunje, na kateri strankam ponujajo pester izbor voščilnic, igrače, šolske pripomočke, dežnike, sveče, žalne aranžmaje in majhne pozornosti za drobne priložnosti, med drugim leseni nakit Gozdni mož.

V podjetju Sferaplastik iz Ormoža, kjer upravljajo tri pogodbene pošte – Miklavž pri Ormožu, Dornava in Križevci pri Ljutomeru –, so osnovno dejavnost, čistilni servis in računovodstvo, dopolnili s ponudbo sveč, cvetja za zasaditev grobov, prodajajo pa tudi pisarniški in šolski program. V Kmetijski zadrugi Tolmin so opravljanje poštnih storitev dodali k ponudbi trgovin v krajih: Breginj, Slap ob Idrijci ter Most na Soči.

Primeri dobrih praks pogodbenih pošt

Visoka kakovost opravljanja poštnih storitev

Zaposleni na pogodbeni pošti se pred začetkom opravljanja poštne dejavnosti udeležijo izobraževanja in praktičnega usposabljanja na učnih poštah, pozneje pa so jim za pomoč vedno na voljo tudi zaposleni v Pošti Slovenije. Po zadnji anketi iz leta 2021 je več kot 80 odstotkov pogodbenih pošt zadovoljnih s pomočjo, ki jo pri izvajanju storitev na pogodbenih poštah dobijo od zaposlenih v Pošti Slovenije.

Strankam so na pogodbenih poštah na voljo enako kakovostne storitve kot na drugih poštah, zato zadovoljstvo, ki ga izražajo obiskovalci pogodbenih pošt, ne preseneča.

Pogodbeniki, ki so se odločili za vzpostavitev pogodbenih pošt, vsem, ki o tem razmišljajo, predlagajo, da to nedvomno storijo.

Poslovna priložnost! Če želite tudi vi postati del uspešne poštne zgodbe, preverite seznam pošt, za katere iščemo poslovne partnerje, ali nam pišite na e-naslov PGP.mnenje@posta.si. V Pošti Slovenije vam bomo svetovali, kako organizirati delo pogodbene pošte, da bi dosegla optimalne rezultate.

