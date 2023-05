Poglejte, kaj je storil Zmago Jelinčič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji poslanec in vodja SNS Zmago Jelinčič je ob dnevu mladosti kip Josipa Broza - Tita izpred svoje vile v prestolnici preselil na svojo parcelo v Žusterni in ga obrnil proti Trstu.

Na dan mladosti, ki so ga v času Socialistične federativne republike Jugoslavije praznovali 25. maja, se je Zmago Jelinčič odločil, da kip Josipa Broza - Tita preseli iz Ljubljane v Žusterno.

Kip, ki je njegova osebna last, je obrnil proti Trstu. To je storil namenoma, je pojasnil za Primorske novice: "Treba je vedeti, da smo Slovenci izgubili Trst in Gorico v veliki meri tudi zaradi njega. Naj jih tudi na drugi strani malce drega, kaj bi Slovenci lahko imeli."

Ob spominu Dneva mladosti, ki je potekal vsako leto 25. maja, smo odkrili spomenik Josipu Brozu Titu na novi lokaciji v Žusterni. #TITO pic.twitter.com/1I0j1Dze3d — Zmago J. Plemeniti (@ZmagoPlemeniti) May 25, 2023

Kot je še povedal za omenjeni medij, je kip kupil v času, "ko so vsi po nekdanji skupni državi odmetavali Titove kipe in slike, tako kot Peterle v takratni skupščini".

Zaradi te poteze je, pričakovano, sprožil odziv v slovenski javnosti. "Pri nekaterih bo kip vzbudil spomine na bivšega predsednika in bivšo skupno državo. Pričakujem pa tudi, da se bodo ljudje, ki niso živeli v bivši skupni državi, dvignili na noge, kajti nekateri označujejo maršala Tita za zločinca, kar je pravzaprav smešno," je še povedal za Primorske novice.