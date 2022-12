Poenostavljen postopek legalizacije črnih gradenj

Črnograditeljstvo ima v Sloveniji dolgo brado. Sprememba gradbenega zakona (GZ1), ki je začela veljati junija 2022, je tako za številne Slovence prinesla dolgo pričakovano priložnost za legalizacijo črne gradnje. O tem, katere stavbe je po novem mogoče legalizirati in kakšen je postopek, bo na brezplačnem webinarju govoril lastnik podjetja Geonep Boštjan Trobiš, ki bo kar štirim bralcem Siol.net podaril brezplačno individualno svetovanje o možnosti legalizacije njihove stavbe.

Legalizacija črnih grdenj ne glede na namensko rabo zemljišča

Z junijem 2022 je začela veljati sprememba gradbenega zakona, ki med drugim omogoča legalizacijo vseh stavb zgrajenih pred letom 2005. Ta je po novem izvedljiva ne glede na namensko rabo zemljišča, zanjo pa ni treba pridobiti niti soglasja lastnikov sosednjih zemljišč.

Vseeno morajo stavbe ustrezati določenim pogojem. Nova zakonodaja glede legalizacije se namreč nanaša tudi na stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 2005 in se od tega leta, gradbeno gledano, niso več spreminjale. To pomeni, da od leta 2005 stavbi ni bilo nič prizidano, niti prizidek, frčada ali nadstrešek.

Pogoj za legalizacijo je tudi, da sama stavba ne velja za nevarno.

S poenostavljeno legalizacijo objekta prejmete tudi uporabno dovoljenje.

Kako do uporabnih informacij o postopku poenostavljene legalizacije?

Če bi radi izvedeli več podrobnosti, kako najenostavneje urediti dokumentacijo svoje stavbe

Z informacijami, ki jih boste pridobili na brezplačnem webinarju, se boste tudi lažje pogajali z izvajalci za ureditev dokumentacijo svoje hiše.

Na spletnem seminarju bo postopek predstavil pooblaščeni inženir geodezije in sodni izvedenec za nepremičninske evidence Boštjan Trobiš, ki je dobro znan tudi strokovni javnosti. Trobiš je leta 2003 ustanovil svoje podjetje Geonep d.o.o. Kot certificiran svetovalec je številnim velikim lastnikom nepremičnin urejal podatke. S pomočjo aplikacije VodiNep za odkrivanje neskladij v nepremičninskih evidencah, ki jo je razvil sam, je pomagal urejati podatke nekaterim bankam, občinam in velikim podjetjem.

Z udeležbo na brezplačnem webinarju lahko izkoristite 50-odstotni popust na individualno svetovanje za ureditev dokumentacije svoje nepremičnine.

Zakaj je danes legalizacija nepremičnine nujna?

Seveda je legalizacija objekta nujna pred obiskom inšpektorja, a potrebna je tudi v številnih drugih primerih.

#1 Hipotekarna posojila le za legalizirane objekte

Gradbeni zakon je na področje nepremičnin prinesel še eno spremembo.

Uporabno dovoljenje za vse enostanovanjske stavbe je postalo tako tudi osnova za pridobitev posojila na banki. Zadolževanje v obliki hipotekarnega posojila brez predhodne legalizacije stavbe tako zdaj praviloma ni več mogoče, ne glede na to, ali gre za novo ali staro stavbo.

#2 Do subvencij Eko sklada le lastniki legaliziranih nepremičnin

Pri gradnji ali obnovi se danes ljudje vse pogosteje odločajo za trajnejše produkte in pristope. Vse več je govora o skrbi za okolje in trajnostnem načinu življenja, a vseeno je trajnost več kot le modna muha. Pozitivno vpliva na okolje, hkrati pa v številnih primerih pomeni energetske prihranke, s čimer ob podražitvah energentov pozitivno vpliva tudi na družinski proračun.

Z namenom spodbujanja trajnostnega načina življenja tudi država ob določenih naložbah, prijaznih do okolja, investitorjem povrne del kupnine. A pridobitev subvencije Eko sklada brez predhodne legalizacije objekta ni mogoča.

#3 Ne zapustite dedičem obremenjene nepremičnine

Vsak sam najbolj pozna svoje premoženje, nepremičnine in njihovo zgodovino, zato je najprimernejše, da se vsa potrebna dokumentacijo uredi čim prej, dokler še dobro veste, kateri dokumenti vam manjkajo in zakaj ter kaj je še treba urediti. Zapuščanje neurejene dokumentacije nepremičnine potomcem bo zanje zelo stresno, urejanje pa zaradi nepoznavanja zgodovine stavbe tudi težavno.