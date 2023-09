Podjetno nad izzive ali po domače PONI, kjer se z dobro poslovno idejo da priti zelo daleč

Oglasno sporočilo

PONI je program Podjetno nad izzive, ki ga izvajajo regionalne razvojne agencije po celotni Sloveniji in je sofinanciran iz evropskih sredstev. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija se je v obdobju 2014–2020 izvajal v treh od štirih razvojnih regij. Program PONI so izvajale Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Regionalna razvojna agencija BSC Kranj in Razvojni center Koper. V programskem obdobju 2021–2027 se bo program izvajal še naprej in to v vseh 12 razvojnih regijah.

Foto: Erazem Simon Paravinja

Kaj je glavni cilj programa PONI in kako poteka?

Glavni cilj projekta je ustanovitev novih podjetij, ki jih preko podjetniškega usposabljanja realizirajo osebe s podjetniško idejo. Za spodbuditev podjetniške aktivnosti in uspešen razvoj poslovnih idej je namreč v prvi fazi potrebna vsebinska podpora, ki je udeležencem na voljo s strani notranjih in zunanjih mentorjev, zunanjih strokovnjakov in podjetnikov. Projekt zajema nudenje vsebinskih podpornih aktivnosti, s katerimi se skupinam udeležencev v obdobju 4 mesecev zagotovi zaposlitev in podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje. Program usposabljanja udeležence pelje vse od razvoja poslovne ideje, do izdelave poslovnega modela in poslovnega načrta. Hkrati ga celostno seznani z vsemi pomembnimi področji v podjetništvu. Dodatno projekt omogoča uporabo fizične infrastrukture po principu co-workinga.

Kakšni so rezultati programa PONI v obdobju 2014–2020 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija?

V 20 skupinah se je usposabljalo 220 udeležencev, ki so jih izbrali izmed 671 prijav. Od tega je bilo 159 žensk in 61 moških. Zaposlilo se jih je 88. Povprečna starost pa je 32,6 let.

Novo podjetje oziroma pravno osebo je ustanovila skoraj polovica udeležencev, njihove ideje pa so zelo raznolike: od 3D tiska, doživetij, fotografije, gledališča, gojenja rastlin, gostinstva, grafičnih storitev, iger, izobraževanja, rokodelstva do tekstilnih izdelkov.

Še pred nekaj meseci so jim ta lahko predstavljala hobi, danes pa s pomočjo evropskih sredstev in mentorstva tudi zaposlitev in redni dohodek.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Kdaj se bo pričel program PONI za obdobje 2021–2027? Nov krog javnih razpisov za udeležence programa PONI se bo pričel še letos v jesenko-zimskem času. Program PONI bodo izvajale Regionalne razvojne agencije, zato spremljajte njihove spletne strani. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija so te agencije naslednje: Osrednjeslovenska regija: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (https://rralur.si/), kjer je javni razpis že odprt. Rok za prijave je 5.10.2023.

Gorenjska regija: Regionalna razvojna agencija BSC Kranj (https://www.bsc-kranj.si/)

Obalno-kraška regija: Regionalni razvojni center Koper (https://www.rrc-kp.si/)

Goriška regija: RRA Severne Primorske (http://www.rra-sp.si/)

Kohezijska regija Zahodna Slovenija sodeluje v projektu YOUTHopia, ki je namenjen komuniciranju evropske kohezijske politike mladim in ga sofinancira Evropska komisija, prav tako vsebino tega prispevka.

Več o projektu in dobrih zgodbah udeležencev programa PONI si lahko pogledate na spletni strani https://zahodna-slovenija.si/sejem-podjetno-v-prihodnost/.

Naročnik oglasnega sporočila je RRA LUR.