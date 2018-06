Podatke o bolniku v UKC Maribor izpisali kar na papirnato brisačko #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Facebooku se je prejšnjo sredo pojavila fotografija uporabnice, ki prikazuje razmere na enem od oddelkov UKC Maribor. Kot je sporočila uporabnica, je eden od zaposlenih podatke o bolniku oziroma bolnici namesto na zdravstveni karton zapisal na papirnato brisačo za brisanje rok. V mariborski bolnišnici tovrstno prakso zdravstvenih delavcev označujejo za nedopustno in neprimerno.

"UKC Maribor ... sramota. Napisano na WC papir. Pa komu plačujemo naše zdravstvo? Milijoni za volilne kampanje, tukaj pa zdravstveni podatki, napisani na WC-papir," je nad fotografijo, ki jo je delila na svojem javnem profilu, zapisala ena od uporabnic družbenega omrežja Facebook.

Fotografija, ki prikazuje, da je nekdo od medicinskega osebja podatke o bolniku oziroma bolnici očitno zapisal na papirnato brisačo za umivanje rok, ne na za to predvideni obrazec, je med uporabniki priljubljenega družbenega omrežja med drugim sprožila začudenje, jezo in zaskrbljenost.

UKC Maribor: Uporaba papirnatih brisačk za merjenje kliničnih znakov je nedopustna

Na dogodek so se že odzvali v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, kjer avtentičnosti fotografije niso zanikali. "Uporaba papirnatih brisačk za merjenje kliničnih znakov je nedopustna. V UKC Maribor bomo zato ugotovili, na katerih oddelkih se je takšna praksa pojavila in ustrezno ukrepali," so obljubili.

Kot so dodali, predvidevajo, da si nekateri zdravstveni delavci tako olajšajo prenos informacij v naslednjo izmeno. "Vsekakor pa takšen način ni primeren," poudarjajo.

Dodajajo, da tovrstna praksa medicinskega osebja ni povezana s pomanjkanjem obrazcev, saj ti za tovrstne podatke o bolnikih niso bili predvideni.