Podarite izvirna darila z dodano vrednostjo

Če želite podariti pravo darilo, si pred nakupom odgovorite na tri vprašanja o obdarovancu.

Pred zavijanjem daril ne pozabite odstraniti nalepk s ceno. Težava pri tem je lepilo, ki ga je običajno nemogoče očistiti. Vendar obstaja rešitev za to – madež lepila podrgnite s krpico, ki ste jo namočili v kis.

Če vam je od lanskih praznikov ostalo kaj ovijalnega papirja, vanj zavijte letošnja darila. V ta namen lahko uporabite tudi stare časopise in reklamne letake.

Se tudi vam dogaja, da vam zmanjka le majhen kos papirja, da bi lahko ovili celotno darilno škatlo? Rešitev – škatlo postavite diagonalno na papir in zavijte darilo.

Enobarven papir lahko služi kot prazno platno. Takšna darila lahko porišete, polepite ali okrasite s cofki pom pom. Uporabite domišljijo in se prepustite ustvarjalnosti. Nekaj ustvarjalnih idej najdete tukaj.

Zakaj ne bi letos podarili mini darilc nekoliko drugače? Darila, kot so na primer nakit, kozmetika, nogavice ali sladkarije, položite v male kozarce za vlaganje, ki ste jih pred tem seveda dobro očistili in osušili. Zaprite jih s pokrovom, okoli kozarca pa zavežite pentljo. Namig: kozarce lahko tudi poslikate z barvami za steklo.

Otrokom lahko podarite kar sladke palčke ali lizike. Povežite jih v šopek s pentljo in vse skupaj postavite v lonček z božičnim motivom. Sladko darilce lahko okrasite s kraguljčkom ali okraskom iz slanega testa.



S čim boste razveselili svoje najdražje?

Ne glede na to, ali že veste, kaj boste podarili družini, sorodnikom in prijateljem, ali pa še vedno iščete ideje, vam bo v veliko pomoč Sparov katalog daril, v katerem boste zagotovo našli nekaj za vsakogar. Najmlajšim boste najhitreje narisali nasmeh na obraz z – igračami, seveda. V Sparovem katalogu Čudoviti svet igrač vas čaka pestra ponudba po ugodnih cenah. Pa vesele praznike in vse dobro!