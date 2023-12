Sankcioniran tudi Rus iz Izole

Države članice EU so danes potrdile 12. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Nov paket vključuje tudi prepoved uvoza ruskih diamantov in utekočinjenega propana. Na seznam sankcioniranih je EU dodala ruskega poslovneža Andreja Hohluna, ki ima začasno bivališče v Sloveniji, in sicer v občini Izola.

Članice EU so z zadnjim svežnjem sankcij razširile seznam posameznikov in pravnih oseb, za katere velja prepoved vstopa in zamrznitev premoženja v EU. Njihova imena so objavljena v uradnem listu.

Na seznam so dodali ruskega poslovneža Andreja Hohluna, ki ima začasno bivališče v Sloveniji, in sicer v Maliji v občini Izola. Hohlun je lastnik in generalni direktor ruskega podjetja AK Microtech, ki je specializiran za prenos tuje polprevodniške tehnologije na ruska podjetja za proizvodnjo mikroelektronike, vključno s subjekti, ki so del ruskega vojaško-industrijskega kompleksa ali ki podpirajo ruski obrambni in varnosti sektor.

Podjetje uvaža blago, za katero veljajo omejevalni ukrepi EU, Hohlun pa na svojem položaju podpira rusko vlado, ki je odgovorna za priključitev in destabilizacijo Ukrajine, je še navedeno med razlogi za uvedbo sankcij.

Na seznam sankcioniranih so uvrstili tudi podjetje AK Microtech s sedežem v Moskvi.

Moskvi EU prepoveduje uvoz ruskih diamantov

EU uvaja prepoved neposrednega ali posrednega uvoza, kupovanja in transferja diamantov iz Rusije. Veljala bo za diamante, ki izvirajo ali ki so izvoženi iz Rusije, diamante, ki so prečkali to državo, pa tudi ruske diamante, obdelane v tretjih državah.

Od začetka leta 2024 bo prepoved, ki je usklajena na ravni skupine G7, veljala za naravne in sintetične diamante ter nakit. Od 1. marca do 1. septembra prihodnje leto pa bo EU postopoma uvedla še prepoved za ruske diamante, obdelane v tretjih državah.

Svet EU, v katerem so zastopane države članice, je dodatne ukrepe sprejel tudi na področju uvoza in izvoza blaga iz Rusije oz. v Rusijo. Med drugim bo po novem prepovedan uvoz utekočinjenega propana v EU, pri čemer bo veljalo 12-mesečno prehodno obdobje.

Strožje sankcije pri ruski nafti

Na seznam dobrin, katerih uvoz je prepovedan, Unija med drugim dodaja surovo železo, zrcalovino, bakrene in aluminijaste žice.

EU pa širi tudi seznam dobrin, katerih izvoz v Rusijo je prepovedan, saj bi lahko prispevale k okrepitvi ruskega obrambnega sektorja. Dodali so kemikalije, litijeve baterije, termostate ter enosmerne in servo motorje za brezpilotne letalnike.

Za 29 dodatnih pravnih oseb pa bodo veljale strožje omejitve pri izvozu v Rusijo, saj neposredno podpirajo Moskvo pri njeni agresiji na Ukrajino. Nekatere od teh pravnih oseb imajo sedež v tretjih državah, so navedli na Svetu.

Z že 12. svežnjem ukrepov proti Rusiji od začetka agresije na sosednjo državo pa EU zaostruje tudi pravila, s katerimi želi preprečiti oziroma omejiti izogibanje sankcijam. Obenem uvaja strožja pravila za izvajanje cenovne kapice na rusko nafto.