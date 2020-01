Zdravniki za bolj odgovoren pristop do okoljske problematike

Poziv zdravnikov širše goriške regije odločevalcem k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in opozorilo o vplivih onesnaženega okolja na zdravje ljudi v Soški dolini je do zdaj podpisalo 314 zdravnikov in zobozdravnikov. Podpise bodo odgovornim predali 6. februarja, nato pa v mesecu dni pričakujejo prve korake h konkretnim ukrepom.

Predvsem ministra za okolje Simona Zajca pozivajo, da najkasneje do 6. marca pričnejo s postopkov za izenačitev dovoljenih emisij za sežig in sosežig. Želijo namreč, da se dovoljene emisije znižajo vsaj na raven, ki je dovoljen za sežig oziroma na raven, kot jih pri izpustih škodljivih snovi v zrak določa Svetovna zdravstvena organizacija.

"To je le majhen premik letvice in še zdaleč ne pomeni, da mi to okolje zavarujemo. Lahko ga pa dodatno ne onesnažujemo," je na današnji novinarski konferenci poudarila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Zdenka Čebašek-Travnik.

Na zbornici pričakujejo, da bodo s potekom postopka in z vsemi odločitvami sproti seznanjeni, hkrati pa ponujajo tudi svojo strokovno pomoč. Če odziv pristojnih ne bo potekal v duhu sodelovanja javnosti, bodo po napovedih predsednice zbornice pripravili nove aktivnosti.

"Nedopustno je, da prebivalci v okolici sosežigalnic nosijo nekajkrat večje okoljsko breme, kar se nato odraža na njihovem zdravju," je opozorila in dodala, da se ob tem še posebej postavlja vprašanje sosežiga odpadkov iz tujine.

Poziv Šabedru

Pozivajo tudi ministra za zdravje Aleš Šabedra, da s ciljem ohranjanja zdravja ljudi aktivno spodbuja in sodeluje pri uresničevanju zahtev iz poziva zdravnikov ter tako zastopa interese ogroženega prebivalstva.

Poziv so zdravniki in zobozdravniki širše Goriške regije pripravili decembra lani, podprla pa ga je tudi skupščina zdravniške zbornice. Zaskrbljeni so zaradi dogajanja v srednji Soški dolini. "Gre za območje, ki ga je zaznamovala večdesetletna proizvodnja azbest-cementnih izdelkov, zadnja leta pa cementarna-sosežigalnica tam vse večji delež energije pridobiva s sežigom odpadkov, tudi nevarnih," so opozorili. Pri Arsu je ob tem v teku postopek, ki nakazuje namero za povečanje količine odpadkov za sosežig za skoraj četrtino.