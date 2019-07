Počitnice v kampih so se podražile, razlog je zvišanje turistične takse #video

Slovenija je priljubljena počitniška destinacija tudi za ljubitelje kampiranja. Delež prenočitev v naših kampih je večji od evropskega povprečja, obiskovalci kampov pa so slovenskemu turizmu lani zagotovili skoraj dva milijona prenočitev. V primerjavi s predlanskim letom se je obisk povečal za 15 odstotkov, vendar pa se v kampih bojijo, da bosta zvišanje turistične takse in posledičen dvig cen storitev vplivala na konkurenčnost in obisk.

Turistična taksa lahko na računu na koncu predstavlja celo do četrtino zneska, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Ne glede na uspehe in rekorden zaslužek so v kampih slabe volje zaradi zakonodaje, ki občinam dovoljuje poljubno zvišanje turistične takse. S tem se kampom zvišuje cena storitev, na drugi strani pa se zmanjšuje njihova konkurenčnost.

Višjo turistično takso plačujejo gostje

Dopust za štiričlansko družino se je v Kampu Bled v primerjavi z lanskim letom podražil za okoli deset evrov na dan. Za turistično takso je namreč letos treba odšteti skoraj petkrat več.

"To predstavlja določen strošek, ampak glede na udobje, ki ga imamo tu, se to splača. Lokacija nam je všeč, malo gremo lahko v planine, malo pa se otroci kopajo," pravi obiskovalka kampa Andreja Šuen.

Povišanje s 64 centov na maksimalno 3,13 evra na dan turisti na začetku sezone pričakovano niso dobro sprejeli, a direktorica Sava Hotelov Bled Mojca Krašovec poudarja, da so na Turizmu Bled našli ustrezno rešitev: "Pripravili so kartico, ki gostom, ki bivajo tukaj na Bledu in plačajo takso, nudi številne brezplačne ugodnosti, predvsem različne brezplačne prevoze po samem kraju."

Odkar je kartica začela veljati, na Bledu tako rekoč ne beležijo več pritožb. "Poti so v dobrem stanju, kolesarska pot okoli jezera je zelo dobra, zato ne mislim, da je turistična taksa visoka," meni nizozemski turist Arnov Strafers.

Bodo turisti začeli iskati cenejše možnosti?

V Radovljici, kjer se je turistična taksa skupaj s promocijsko povišala na dva evra, nad zvišanjem niso navdušeni. "Turistična taksa po novem v ceni storitve seže skoraj do 25 odstotkov tega zneska, kar pomeni, da gost dejansko dodatno plača eno četrtino. Vsak na koncu pogleda, za kaj je porabil denar in koliko ga je ostalo v denarnici," razlaga direktor Kampa Šobec Uroš Ambrožič.

Turisti, večinoma tujci, bodo po njegovih besedah začeli iskati boljše možnosti drugje. Če so lani v kampu zbrali okoli 75 tisoč evrov turistične takse, bodo letos ob enakih izhodiščih 250 tisočakov. Denar gre neposredno v občinsko blagajno. "Nihče v trenutni situaciji se ne brani nekih dodatnih davkov, ki jih država da na voljo," razlaga Ambrožič. Prepričan je, da bi morali v zakonu o spodbujanju turizma turistično takso za turiste v kampih spet prepoloviti.