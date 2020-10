Po zadnjih petkovih protestih policija vodi tudi več prekrškovnih postopkov

Policija po zadnjih petkovih protestih v Ljubljani, ti so potekali že ob ostrejših ukrepih za omejevanje širjenja novega koronavirusa, vodi več prekrškovnih postopkov, večinoma zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukazov policistov. Zaznane kršitve odloka o prepovedi gibanja in zbiranja pa bodo predali zdravstvenemu inšpektoratu.

Policisti so v petek na protestih zaznali 33 kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, o katerih bodo obvestili zdravstveni inšpektorat, ki je pristojen za ukrepanje v takem primeru, piše STA.

Zaznali pa so tudi več kršitev določb zakonov o javnem redu in miru, o javnih zbiranjih, o orožju ter zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Policisti tako zaradi ravnanj na petkovih protestih vodijo 14 postopkov o prekršku zaradi kršitve zakona o javnem redu in miru, in sicer zaradi neupoštevanja ukazov policistov.

Nedaleč od kraja protestov odkrili boksar

Zoper posameznike vodijo tudi po en postopek o prekršku zaradi nedostojnega vedenja in neupoštevanja ukaza policije, en postopek zaradi nedostojnega vedenja do policije, en postopek vodijo po zakonu o javnih zbiranjih, enega zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih in enega zaradi kršitve po zakonu o orožju. V postopku, ki so ga prometni policisti vodili nedaleč od kraja protestov, so namreč odkrili boksar.

V petkovem dogodku, ko je raper Zlatko snemalcu Nove24 TV poskušal iz rok vzeti kamero, pa so policisti že na kraju zaznali kršitev in zoper raperja vodijo postopek zaradi nedostojnega vedenja. Kot so še pojasnili, policisti preverjajo tudi, ali pri tem ravnanju morebiti obstajajo tudi elementi kaznivega dejanja. Tako nadaljujejo zbiranje obvestil, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bodo ukrepali v skladu z zakonodajo, so še pojasnili, še piše STA.