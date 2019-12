Po požaru v podjetju Ekol v ozračju in vodi ni nevarnih snovi

Prve meritve prisotnosti nevarnih snovi po ponedeljkovem požaru v podjetju za predelavo nevarnih odpadkov Ekol v industrijski coni Laze pri Kranju so pokazale, da na kraju v ozračju in vodi ni nevarnih snovi. Ekološki mobilni laboratorij ELME je po meritvah prisotnosti nevarnih snovi poročal, da so gorele odpadne krpe, tekstil in zračni filtri.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je v podjetju Ekol ob 18.29 sprožil samodejni javljalnik požara v objektu. Zagorelo je pod nastreškom, kjer je bilo nameščenih več zabojnikov, plastični zbiralniki in tovorno vozilo. Nadstrešek je pogorel. Aktivirali so kranjske poklicne gasilce ter prostovoljne gasilce iz Stražišča, Bitenj, Brega ob Savi, Britofa, Mavčič, Kokrice, Kranja Primskovo in Jošta, ki so požar pogasili in preprečili njegovo širjenje.

Postavili pregrade za preprečitev onesnaževanja

V bližnjem potoku Trenča so namestili lovilne pregrade in pivnike za preprečitev onesnaženja, razkopali pogorišče in poiskali posamezna žarišča. V požaru niso gorele nevarne snovi, ker so bile skladiščene drugje in požar tega skladišča ni zajel. Preverili bodo tudi vzorce s tal pogorišča. Gasilska voda, s katero so gasilci gasili požar in v kateri je bilo penilo, je odtekla po kanalizacijskih jaških. Penilo v vodi ni nevarno okolju, navaja uprava za zaščito in reševanje. Del gasilske vode, približno 20 kubičnih metrov, so iz jaškov prečrpali delavci Komunalnega podjetja Kranj, del pa jo je odteklo v bližnji potok, kjer so bili vidni ostanki penila.

Foto: Gasilsko reševalna služba Kranj/Facebook

Evakuirali so 30 zaposlenih oziroma celoten kompleks industrijske cone. Poškodovan ni bil nihče. Stanovalcem na širšem območju so svetovali, naj imajo do nadaljnjega zaprta okna in naj se ne zadržujejo na prostem. Območje intervencije je zaprto, prav tako cesta. Dostop za stanovalce je omogočen.

Kot so še sporočili z uprave za zaščito in reševanje, je bila na kraju inšpektorica za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V intervenciji je sodelovalo 115 gasilcev. Na kraju je ostala požarna straža. Pogoreli material so premaknili v varno cono.

Domačini že vrsto let opozarjajo na nevarnost

Prebivalci Laz in Stražišča že vrsto let opozarjajo na potencialno nevarnost za okolje v industrijski coni Laze, ki niti ni ustrezno komunalno urejena. Zato že dlje časa zahtevajo ureditev območja ali celo selitev cone na drugo lokacijo. Terjajo tudi kazensko odgovornost za izdana okoljevarstvena dovoljenja in zahtevajo neodvisno revizijo za vse naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Foto: Gasilsko reševalna služba Kranj/Facebook

Po požarih v podobnih obratih za predelavo nevarnih odpadkov, kot je Ekol v Lazah, so se še posebej zbali morebitnega takšnega požara tudi pri njih. Na območju industrijske cone so v preteklosti že večkrat zaznali izlive nevarnih snovi v potok, zgodila pa sta se tudi že najmanj dva resna požara, opozarjajo v okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green in izpostavljajo slabo geostrateško lego objekta na vrhu vzpetine, v neposredni bližini naselja, pri čemer bi lahko večji požar ogrozil od 500 do tisoč prebivalcev Laz in okolice.