V industrijski coni v Kranju izbruhnil požar: prebivalce pozivajo, da zaprejo okna

V industrijski coni Laze v Stražišču pri Kranju je okoli 18.30 zagorelo. Požar je izbruhnil na zabojnikih, tovornem vozilu in ostrešju objekta, a so ga gasilci že omejili in se trenutno ne širi več, so sporočili kranjski policisti. Stanovalce v okolici pozivajo, naj obvezno zaprejo okna.