Po oceni Pahorja je še čas, da vlada čestita Bidnu

"Vsi želijo, da rečem, da je bila to napaka in se spravim v prepir s predsednikom vlade. Tega nikoli nisem počel, tudi s prejšnjimi predsedniki vlad ne," je po poročanju STA poudaril Pahor. Kot je pojasnil, je podal svoje stališče, če se z njimi ni strinjal, ni pa šel v polemiko s predsedniki vlad. "Prepirov o tem, kdo ima prav in kakšne napake so bile narejene, je zelo veliko, se poglabljajo, razdvojenost v slovenski politiki je zaskrbljujoča. Mislim, da ni naloga predsednika republike, da je še eden od tistih, ki bo na levo in desno solil pamet o tem, kdo ima prav in kdo ne," je dejal Pahor. Kot je dodal, pove svoje stališče in tokrat ga je, ko je čestital Bidnu in povedal, da se z njim dobro pozna.

"Imam moralno pravico, da rečem, da je vlada mogoče sedaj zamudila"

Tudi v povezavi z notranjepolitičnimi vprašanji je predsednik večkrat izrazil, da se moramo izogibati kazanju s prstom. "Moramo paziti na to, da se izogibamo vsemu, kar povečuje nezaupanje med nami," je sprva odgovoril na vprašanje, ali je morebiti kaj šlo narobe tudi pri tistih, ki ukrepe sprejemajo. Dodal je: "Če sem po prvem valu rekel, da je vlada reagirala odlično, potem mislim, da imam tudi to moralno pravico, da rečem, da je mogoče sedaj zamudila."

Ukrepe na področju gospodarstva je Pahor sicer ocenil kot "boljši del ukrepanja vlade". Dodal je, da imajo ti ukrepi sicer svoja tveganja, povezana z zadolževanjem, vendar to velja za vse države v tej situaciji, saj da preprosto ni bilo mogoče sprejeti, da bi ljudi pustili v socialnih in drugih težavah.

Skrbijo ga ukrepi na izobraževalnem področju

Bolj pa predsednika skrbijo ukrepi na področju izobraževanja. "Ne samo kot predsednika, tudi kot očeta, kot državljana me ta problematika med vsemi na nek način najbolj skrbi," je rekel Pahor. Glede ukrepov na tem področju bi morali poslušati vse stroke, poleg zdravstvene še vse ostale, ki opozarjajo na različne vidike problemov, je še dodal Pahor.

"Mediji niso krivi za nasilne proteste"

O nasilnih izgredih izpred desetih dni pa je Pahor povedal, da mediji niso krivi zanje, da ni mogoče kriviti nikogar, razen ljudi, ki so uporabili silo, kar pa je po njegovi oceni nesprejemljivo. Ob tem je opozoril na politično razdvojenost v Sloveniji in tiste, ki imajo več politične in gospodarske moči, pozval, da so v komunikaciji kljub različnim stališčem ljubeznivi, "da dajemo vtis, da smo odgovorni, zreli, modri ljudje, ki se bomo skupaj z vsemi ostalimi potegnili iz te krize".

Pri soočanju s koronavirusno krizo je po Pahorjevih besedah bistveno, da vlada sprejema odločitve na podlagi strokovnih ocen, da zaupamo stroki ter da si ljudje zaupamo in pomagamo ter smo razumevajoči in solidarni. Poudaril je, da se vsi ljudje, vključno z vlado in njeno strokovno skupino, trudijo po najboljših močeh.