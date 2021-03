Po obtožbah o posilstvih menjave v avstralski vladi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralski premier Scott Morrison je danes napovedal spremembe v vladi, potem ko ji je zaradi dveh velikih spolnih afer občutno padla podpora v javnosti. Ministrski položaj zapuščata obrambna ministrica Linda Reynolds in pravosodni minister Christian Porter. Zadnjemu očitajo posilstvo, do katerega naj bi prišlo pred več kot 30 leti.

Avstralijo so ta mesec pretresle obtožbe spolnih napadov, povezanih s tamkajšnjima parlamentom in vlado. Premier Morrison je bil obenem tarča kritik, češ da se na afere ni ustrezno odzval. Samo v zadnjih dveh tednih mu je podpora sodeč po anketah padla z 62 na 55 odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Najbolj odmevajo obtožbe na račun Porterja o posilstvu takrat 16-letne študentske kolegice leta 1988, ki jih sam sicer odločno zanika. Ženska je junija umrla, naredila naj bi samomor, poroča STA.

Reynoldsova jo je označila za "lažnivo kravo"

Poleg tega je jezo javnosti spodbudil ločen primer nekdanje politične svetovalke vladajoče Liberalne stranke Brittany Higgins, ki je februarja sporočila, da jo je leta 2019 v poslopju parlamenta posilil moški kolega. Kmalu zatem so tega moškega podobnih dejanj obtožile še tri ženske.

Reynoldsova je tarča kritik, ker je Higginsovo označila za "lažnivo kravo". Kot se je sicer branila, se ta izjava ni nanašala na resničnost trditev o samem posilstvu, ampak na očitke Higginsove, da ji takrat, ko se je to zgodilo, ni nudila zadostne podpore. Reynoldsova je sicer kasneje pristala na poravnavo v tožbi Higginsove zaradi klevetanja.

Po vrnitvi bosta zasedla nižje položaje

Tako Porter kot Reynoldsova sta zdaj na bolniški odsotnosti, po vrnitvi na delovno mesto bosta očitno zasedla precej nižja položaja v vladi, kot sta jih doslej. Na čelu pravosodnega ministrstva bo Porterja nasledila Michaelia Cash, Reynoldsovo na čelu obrambnega ministrstva pa Peter Dutton.

Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, so avstralske oblasti v minulih tednih prizadele še nove obtožbe o spolnem nasilju in nadlegovanju. Tako je med drugim prišla na dan fotografija nekega vladnega uslužbenca, ki masturbira na mizi neke poslanke, in obtožbe na račun poslanca v eni od zveznih držav o posilstvu prostitutke ter opravičila nekega drugega poslanca, ker je po spletu nadlegoval ženske.