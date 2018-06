Po nevihtah in toči prihajajo vroči poletni dnevi

Po včerajšnjih neurjih ter toči, ki je klestila po Sloveniji in odkrivala strehe, uničevala objekte, sadovnjake in avtomobile, se nam od danes dalje obetajo toplejši in sončni poletni dnevi. Najhujše je za nami, so pojasnili na agenciji za okolje in dodali, da se takšne vremenske razmere, kot so nas zajele včeraj, zgodijo zelo redko.