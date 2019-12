Po dveh dneh zaprtih trgovin danes v njih izredno stanje #video

Upočasnjen promet pred nakupovalnimi središči, parkirišča polno zasedena, v trgovinah pa le težko pridemo do prostega vozička. Po dveh dneh zaprtih trgovin je videti, kot da na cestah v okolici nakupovalnih središč in v trgovinah vlada izredno stanje. Ljudje kupujejo nove zaloge hrane in darila pred novoletnimi prazniki.

Grdo razvado, da vse nakupimo zadnji čas, smo Slovenci morali odpraviti lani. V kolektivni pogodbi za trgovinsko dejavnost, ki smo jo dobili leta 2018, je določeno, da so vse večje trgovske verige in centri za praznike zaprti.

Za božič in dan samostojnosti so imeli tako trgovci dela prost dan, na božični večer pa so se trgovine zaprle predčasno. Trgovine bodo zaprte tudi prihodnji teden, in sicer v sredo, prvega januarja, in v torek, drugega.

Večina potrošnikov se je na nov delovni čas trgovin med prazničnimi dnevi prilagodila, saj kljub nezadovoljstvu razumejo, da si proste dni zaslužijo tudi trgovci, te pa najbolj skrbi, da bi v teh dneh zmanjkalo zalog, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu.