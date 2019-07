Po desetletjih čakanja odprli laboratorij za analizo obolelih kožnih tkiv #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kožni rak je najpogostejša oblika raka na svetu. Samo v Sloveniji za njim vsako leto zboli več kot dva tisoč ljudi. Na leto so doslej v histopatološkem laboratoriju Dermatovnerološke klinike ljubljanskega UKC pregledali približno tolikšno število vzorcev kožnih tumorjev in drugih vnetnih kožnih bolezni.

Odslej pa jih bodo v novih prostorih laboratorija lahko pregledali kar 5-krat več. S tem bodo zmanjšali odvisnost od zunanjih izvajalcev, dolgoročno pa tudi stroške. Celotno naložbo v vrednosti 630 tisoč evrov so pokrili iz prihrankov rednega poslovanja. Nove prostore, ki so jih nestrpno čakali kar deset let, si je ogledala ekipa oddaje Danes na Planetu.

Velik napredek za dermatološko stroko

Nov histopatološki laboratorij bo poskrbel za hitrejše in bolj natančne diagnoze pri pregledu vzorcev kožnih tumorjev in drugih vnetnih kožnih bolezni. Vse – od sprejema bolnika do postavitve diagnoze – bo namreč potekalo na enem mestu.

"V sobi za konzultacije postavljamo diagnoze tumorjev kože in diagnoze dermatoz, se pravi vnetnih sprememb kože," je dejal patolog in vodja laboratorija Srečko Kovačič. Pravi, da je takšnih primerov pri nas veliko. Prav zato predstavlja laboratorij velik napredek za dermatološko stroko pri nas.

Predstojnica Dermatovnerološke klinike Tanja Planinšek Ručigaj pojasnjuje, da bo delo od zdaj naprej lažje. "Dermatologi bomo končno lahko spremembe na koži, ki jih pri pacientih vidimo, izrezali sami in tudi sami pripravili ter pregledali vzorce," je pojasnila.

Najmodernejša oprema in lepi prostori

Če so do zdaj letno pregledali okoli dva tisoč vzorcev, jih bodo v novih prostorih petkrat več. Teodor Žepič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja UKC Ljubljana, je povedal, da bodo s pomočjo novega laboratorija in obstoječe ekipe lahko izvedli več kot deset tisoč preiskav.

Pomagali pa bodo lahko tudi drugim zdravstvenim ustanovam, ki bodo imele s tem dostop do najsodobnejših preiskav po konkurenčnih cenah. "V novih prostorih bo delo teklo čudovito. Prvič, ker je prostorno, drugič, ker imamo najmodernejšo opremo, ki jo še dopolnjujemo, in tretjič, ker imamo mlado moč," je dejal Kovačič.

Ne le izpostavljenost UV-žarkom, na razvoj kožnega raka lahko vplivata tudi naš tip kože in dednost. Najboljša zaščita pred rakom je izogibanje soncu sredi dneva, primerna oblačila in zaščitna kozmetična sredstva. Za šilce kreme je zadostna količina za celo telo.