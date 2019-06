Ljubljanski gostinci z novo prakso: ponekod boste plačali tudi postrežnino #video

Gostinci uveljavljajo novo prakso. Ob pijači in hrani posebej zaračunavajo pogrinjke, dodatne krožnike in celo vodo iz pipe. Računi so zgovorni - kozarec vode 30 centov, postrežnina en evro, dodatni krožnik pa dva evra.

Medtem ko se v poletni sezoni v turističnih krajih pri sosedih cene podvojijo ali celo potrojijo, postaja pri nas vse pogostejša drugačna praksa. Sezonsko zaračunavanje storitev, za katere sicer ne plačamo nič in so samoumevno zastonj. In če pogojno kaj takega še morda razumemo v že tako dragih elitnih restavracijah, v čisto navadnem bistroju takšno "gostoljubje" ljudi samo odganja.

Dražji sladoled, če sedete k mizi

Obiskali smo lokale ob Ljubljanici. V prvem smo prelistali meni in našli ceno pogrinjka - dva evra. Komentarja nismo dobili. V naslednjem postrežnine in pogrinjka ne zaračunavajo, te prakse ne poznajo niti pri vodi. V enem izmed lokalov je sladoled 20 centov dražji, če se gostje usedejo k mizi.

Tržni inšpektorat o tem ne ve nič

S tržnega inšpektorata so nam sporočili, da gostinec odloča o tem, katere storitve in blago bo zaračunal. Mora pa to, kar zaračuna, vidno označiti na ceniku, torej tudi postrežbo vode, pogrinjka, dodatni krožnik in drugo.

V enem od ljubljanskih lokalov je sladoled 20 centov dražji, če se gostje usedejo k mizi. Foto: Thinkstock

"Pričakovati je, da se bo vse pogosteje zaračunavalo storitve, ki se jih do zdaj ni," napoveduje Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem.

"V tujini je to že običajna praksa, tako da bi se tudi pri nas verjetno to lahko počasi uveljavilo. Da se tudi malo bolj ceni naše delo in vse preostalo," je dejal gostinec Mitja.

"Brez avstrijskih cen pri nas ne bo avstrijskih plač"

Cvar ob tem opozarja, da gostinci nenehno poslušajo opazke na račun nizkih plač v gostinstvu. "Treba bo razumeti, da vsaka postrežena stvar potrebuje vložek dela in materiala. Brez avstrijskih cen pri nas ne bo avstrijskih plač," opozarja Cvar.

Če se bo s plačevanjem storitev, ki so bile do zdaj brezplačne, dvignila tudi njihova kakovost, verjetno marsikateri gost ne bo imel težav prispevati dodatnega evra.