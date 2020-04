Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj pozno popoldne so celjski policisti med Vranskim in Šentrupertom ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil 223 kilometrov na uro.

Kot so sporočili celjski policisti, so vozniku izrekli globo v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.