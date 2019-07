Po afganistanskih pogovorih v Dohi previdno upajo na mir v državi

V katarski prestolnici Doha so se v noči na torek s sprejemom deklaracije končali afganistanski pogovori med talibani ter predstavniki afganistanske politike in civilne družbe. Po koncu pogovorov je vzniknil zmerni optimizem za mir v državi po 18 letih konfliktov. Soorganizatorja pogovorov sta bila Katar in Nemčija.

V sklepni izjavi na dveh straneh sta se obe strani zavzeli za zmanjšanje nasilja v državi, ženskam pa naj bi v okviru islamskih vrednot priznali pravice na področju sociale, gospodarstva, izobraževanja in kulture.

Dogovor brez izjave o prekinitvi spopadov

Neobvezujoča izjava prinaša tudi časovnico za dosego miru, ki je pravzaprav izjava o nameri, saj ni določeno, od kdaj naj bi časovnica veljala. Izjava tudi ne vsebuje dogovora o morebitni prekinitvi spopadov po 18 letih konfliktov v Afganistanu.

Talibani so znani, da ženskam prepovedujejo izobraževanje in jim ne priznavajo enakopravne vloge v družbi, za prekrške pa jih kaznujejo s kamenjanjem do smrti in umori iz časti. Ker prav okvir islamskih vrednot v izjavi ni natančneje določen, so izjavo nekatere vidne afganistanske ženske že kritizirale.

Tiskovni predstavnik afganistanskega predsednika Ašrafa Ganija Sedik Sediki je na današnji konferenci v Kabulu pozdravil rezultate pogovorov v Dohi in izrazil upanje, da bi se septembra začela neposredna pogajanja med talibani in afganistansko vlado.

Talibani so temu do zdaj nasprotovali, saj so v vladi videli zgolj marioneto Zahoda. Na pogovorih v Dohi je sicer sodelovalo več predstavnikov afganistanske vlade, a so tam bili zasebno.

Pogovori brez pomena

Strokovnjak za Afganistan Thomas Ruttig iz think thanka Afganistan Analysts Network je menil, da je sklepna izjava manjši uspeh. "Pozitivno je, da sta se obe strani sporazumeli o skupni izjavi, torej o skupnih namerah," je dejal in spomnil, da sta obe strani na dosedanjih tovrstnih pogovorih zgolj vztrajali pri svojih stališčih.

Največji afganistanski dnevnik Hašt e Subh je bil na drugi strani kritičen in zapisal, da so vsi pogovori brez pomena in jih Afganistanci ne bodo pozdravili, dokler ne bo dogovora o koncu spopadov.

Poleg medafganistanskega dialoga je bil v Dohi tudi sedmi krog pogovorov med talibani in ZDA, ki se je končal danes. Posebni odposlanec ZDA Zelmay Khalilzad je na Twitterju objavil, da bo najprej odpotoval na Kitajsko, nato pa v ZDA, kjer bo Washington seznanil o afganistanskem mirovnem procesu. Morebitnih rezultatov pogovorov ni omenil.

Washington si sicer prizadeva doseči politični dogovor s talibani pred afganistanskimi predsedniškimi volitvami, ki naj bi bile septembra. Na podlagi dogovora naj bi se tudi začel umik tujih sil iz države.