Pirc Musarjeva začenja uradni obisk v Skopju

Iz urada predsednice so sporočili, da je namen obiska pregled in krepitev dvostranskega sodelovanja med državama, posebno pozornost pa bodo namenili nadaljnji evropski poti Severne Makedonije, ki jo Slovenija podpira od samega začetka.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar začenja dvodnevni uradni obisk v Severni Makedoniji, kjer se bo s predsednikom države Stevom Pendarovskim in drugimi visokimi predstavniki države pogovarjala o dvostranskih odnosih, približevanju Skopja EU ter razmerah na Zahodnem Balkanu. Nagovorila bo tudi poslance.

Severna Makedonija je prva država Zahodnega Balkana, ki jo bo predsednica obiskala od nastopa položaja decembra lani. Ob gostitelju se bo danes v Skopju sestala tudi s premierjem Dimitrom Kovačevskim in predsednikom sobranja Talatom Xhaferijem, na slavnostni seji pa bo nagovorila poslance. Zvečer se bo srečala s predstavniki slovenske diaspore, v sredo pa še s predstavniki slovensko-makedonske poslovne skupnosti.

Severna Makedonija na evropski poti

Politični stiki med državama so redni. Nazadnje je bil v začetku aprila v Sloveniji makedonski premier Kovačevski, ki je s premierjem Robertom Golobom podpisal deklaracijo o okrepljenem sodelovanju med državama. Bivši predsednik Borut Pahor pa je bil na uradnem obisku v Skopju septembra 2020. Pendarovski je bil na uradnem obisku v Ljubljani julija 2019.

Pirc Musarjeva v sredo še na srečanje z Vučićem

Predsednica Pirc Musarjeva bo nato v sredo začela dvodnevni delovni obisk v Srbiji, kjer se bo med drugim sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Še letos naj bi obiskala tudi Kosovo.