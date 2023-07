Pirc Musarjeva in Golob znova za skupno mizo: O tem se strinjava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in Robert Golob sta spregovorila o aktualnih temah.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in Robert Golob sta spregovorila o aktualnih temah. Foto: Matjaž Klemenc / UPRS

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta na današnjem rednem mesečnem srečanju izmenjala stališča o aktualnih temah v družbi, notranji in zunanji politiki. Pozornost sta namenila tudi soočanju s posledicami neurij, s katerimi se v zadnjih tednih sooča celotna Slovenija.

Kot sporočajo iz urada predsednice republike, sta se Pirc Musarjeva in Golob strinjala o potrebi po oblikovanju celovitih politik za naslavljanje podnebnih sprememb, ki bodo vplivale tudi na zaščito ljudi in njihovega premoženja, okolja ter naravnih virov. Ob tem sta se ponovno zahvalila gasilcem, pripadnikom Slovenske vojske, civilne zaščite, policije in vsem, ki pomagajo pri odpravljanju posledic naravnih ujm.

Golob je Pirc Musarjevo seznanil s svojim pogledom na spremembe v zdravstvu

Spregovorila sta tudi o socialni varnosti in zdravstveni oskrbi državljanov. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je premier predsednico republike seznanil s svojim pogledom na strukturne spremembe v zdravstvu, govorila pa sta tudi o aktualnih mednarodnih zadevah.