V nedeljo, dve minuti pred polnočjo, je v tunelu Trojane na avtocesti v smeri proti Ljubljani voznik trčil v robnik, nato pa večkrat še v steno predora. Policisti so ugotovili, da je vozil vinjen in mu, ker se je do njih vedel žaljivo, plačilni nalog izdali tudi za to.

Kot so zapisali policisti, so ugotovili, da voznik ni vozil po sredini prometnega pasu in je zato trčil v robnik, nato pa je avto začelo zanašati po cesti v predoru, kjer je večkrat trčilo v steno predora.

Policisti so ugotovili, da je voznik vozil pod vplivom alkohola (0,71 mg/l), zato so ga pridržali in bodo zoper njega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Voznik avtomobila je trk povzročil sam in v nesreči, ki bi se lahko končala tudi veliko huje, ni bilo udeleženih drugih vozil.

Ni upošteval ukazov policistov

Kot so še sporočili, se je voznik ves čas postopka do policistov tudi žaljivo vedel in ni upošteval njihovih ukazov, zato so mu izdali tudi plačilni nalog.

V nesreči v predoru so posredovali gasilci CZR Domžale in PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, izklopili akumulator ter posuli cestišče z absorpcijskim sredstvom.