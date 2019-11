Pijan z avtomobilom večkrat zapeljal v občana in policista

Policista sta poskušala nevarnemu vozniku, ki ni upošteval njunih ukazov, preprečiti nadaljnjo vožnjo in ogrožanje, takrat pa je ponovno speljal in policista lažje poškodoval.

V torek okoli 19. ure so bili policisti iz Trebnjega obveščeni o prometni nesreči v kraju Puščava. Voznik mercedesa je izgubil oblast nad vozilom, trčil v ogledalo ob cesti, zapeljal na travnik in nato nadaljeval vožnjo. Policista sta zatem na kraju nesreče govorila z občanom, v tem času pa se je povzročitelj vrnil in zapeljal proti občanu, ki mu je uspelo odskočiti, voznik pa je pri tem trčil v drug avtomobil. Po trčenju je nadaljeval vožnjo, vozilo obrnil in nato ponovno zapeljal proti občanu in policistu.